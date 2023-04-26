أخضر “تحت 15 عامًا” يخسر من منتخب أيرلندا ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية #السعوديه

خسر المنتخب الوطني تحت 15 عامًا من منتخب إيرلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بيير جيوفاني ميكيا، ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا.

وسجل هدف "الأخضر" اللاعب تركي القحطاني في الدقيقة 64 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، مشعل الداود، أحمد مسلم، يزيد الدوسري، أحمد عين، رعد الشمراني، أحمد حمزة، عبدالعزيز الفواز، عبدالله هزازي، مختار برناوي، عبدالرحمن سفياني.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة ديلي نازيوني الدولية، وإلى جانبه منتخبي إيرلندا والتشيك