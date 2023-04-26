التفاصيل الكاملة في انفصال #رونالدو عن جورجينا

فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة من العيار الثقيل حول انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر عن صديقته جورجينا

وقالت صحيفة موندو الإسبانية: إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر يعيش فترة صدام مع شريكته الأرجنتينية جورجينا، وأن انفصال الثنائي بات أمرًا مطروحًا.

بينما قالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن رونالدو غير سعيد في حياته العائلية خلال الوقت الحالي مع جورجينا التي يعيش معها منذ 7 سنوات

ويعيش كريستيانو رونالدو منذ 7 سنوات مع جورجينا، وذلك حين بدأت علاقتهما في نهاية 2016 وقت كان الدون يمثل ريال مدريد، ثم استمرت العلاقة خلال رحلات الجناح الطائر مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر

ونفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية من مصدر مقرب لبيئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر ، وجود أي خلافات بين رونالدو وصديقته الأرجنتينية، لكن اللاعب يمر بفترة عصيبة بعد النتائج السلبية مع فريقه