مانشستر_سيتي يقسو على #أرسنال برباعية ويبعده عن صراع #الدوري_الإنجليزي 

تفوق مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف وحيد أمام ارسنال في مباراة الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" في ملعب الاتحاد، في لقاء دمر أحلام ارسنال في الحفاظ على الصدارة.

تقدم السيتي بثنائية نظيفة في شوط اللقاء الأول بعدما سجل دي بروين اول الاهداف في الدقيقة السادسة بعد هروبه من دفاعات الجانرز، قبل ان ينهي ستونز الشوط بهدف ثان من ركلة ثابتة ليحسم افضلية السيتي في الشوط.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، ضاف دي بروين ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لصالح اصحاب الارض بعدها قطع الكرة ومنحها لهالاند الذي اعادها له ليسجل ثالث الاهداف ويقتل أمال ارسنال في العودة.

وقبل نهاية الشوط، استطاع هولدينج تقليص الفارق بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لارسنال، بتسديدة من داخل المنطقة بمثابة ركلة جزاء ليسجل هدف المدفعجية الوحيد في المواجهة، قبل أن يسجل هالاند بعد معاناة هدف ليترك بصمته في اللحظة الاخيرة من المواجهة بهدف رابع لصالح السيتي.

وبهذا ينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف وبهذا يستمر ارسنال في الصدارة بـ75 نقطة، فيما يتقدم السيتي للنقطة 73 ولديه مواجهتين مؤجلتين ليصبح اقرب للقب من ارسنال بعدما تصدر ارسنال لجولات ولكنه تحطم في الجولات الماضية ليتبدد حلم اللقب جولة تلو الاخرى.