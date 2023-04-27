“#مدني_عسير”: انتشال شخصا جرفه #السيل في أحد أودية #بيشة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير من انتشال شخصا جرفه السيل في أحد الأودية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، أن مدني عسير انتشل شخصًا جرفه السيل في أحد أودية بيشة، بمشاركة الفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة.

وكانت فرق الدفاع المدني ،قد تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا في سيل بمنطقة عسير.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، أنه تم مباشرة احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها"، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.