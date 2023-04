صحفية تحرج “#بايدن”: 70% من المواطنين لا يريدونك رئيسيا مرة ثانية.. شاهد ردة فعل #الرئيس_الأمريكي #عاجل

أحرجت مراسلة صحفية الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لـ"بايدن"، في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، عندما تحدثت عن مخاوف واسعة النطاق بين الديمقراطيين من أنه في سن لا تسمح له بالترشح مجددا.

وسألت المراسلة الصحفية "بايدن" قائلة :"استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن 70% من الأمريكيين، بما في ذلك غالبية الديمقراطيين، يعتقدون أنه لا ينبغي عليك الترشح مرة أخرى.. ماذا تقول في ذلك؟".

رد بايدن

ورد "بايدن" : "فيما يتعلق بالعمر وبيانات الاستطلاعات، ألاحظ أن بيانات الاقتراع التي مازالت أسمع عنها هي أني بين 42 و46% من الموافقات وهو تقييم إيجابي، لكن كل من يرشح نفسه لإعادة انتخابه في هذا الوقت كان في نفس الموقف، لا شيء جديدا في ذلك.

وواصل "بايدن" الدفاع عن سجله كرئيس، مروجًا لقوانينه والتشريعات التي نجح في إقرارها قبل أن يستدير لمواجهة مسألة عمره.

وأوضح بايدن "فيما يتعلق بالعمر، لا أستطيع حتى أن أقول كم.. ولا أستطيع حتى أن أقول الرقم"، مضيفاً أن الناس سيكونون قادرين على الحكم.. وتابع "ألقيت نظرة فاحصة قبل أن أقرر الترشح، وأشعر بأنني بحالة جيدة ومتحمس بشأن المستقبل".

80 عاما

وكان عمر بايدن (80 عامًا) مصدرًا رئيسيًا للتكهنات بأنه يخطط لتسليم الشعلة بعد فترة ولاية واحدة. وإذا فاز بإعادة انتخابه، فسيكون في الثانية والثمانين من عمره في يوم التنصيب 2025.

ABC REPORTER: "70% of Americans, including...Democrats believe you shouldn't run again...

You said you can beat Trump again...Do you think you're the only one?"

BIDEN: "I may not be the only one. But I know him well, and I know the danger he presents to our democracy." pic.twitter.com/ocvA24UtXQ

— Daily Caller (@DailyCaller) April 26, 2023