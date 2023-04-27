ارتفاع طفيف في أسعار #الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 210 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.67 ريال، 56.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.58 ريال، 48.15 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.77 ريال، 64.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.71 ريال، 58.85 دولار.

سعر الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2005.20 دولار، وفق وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.