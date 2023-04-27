فيديو.. سفينة الإجلاء السعودية الـ 8 تقترب من قاعدة #الملك_فيصل_البحرية في #جدة #عاجل

وصلت اليوم الخميس، سفينة الإجلاء السعودية الـ 8 إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

وأكد مراسل "الإخبارية" في جدة أن السفينة تقل عدد من المواطنين وعدد من الرعايا للدول الشقيقة والصديقة للمملكة من السودان.

ووصلت مساء امس الأربعاء، سفينة "جلالة الملك – أبها" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وعلى متنها 5 مواطنين و 198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

كانت وزارة الخارجية أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن وصول 5 مواطنين و198 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، إلى مدينة جدة، قادمين من السودان.