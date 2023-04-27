جنوب_إفريقيا: #السعودية طلبت رسمياً الانضمام إلى مجموعة #بريكس

أفاد أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة دول «بريكس»، بأن السعودية من بين الدول التي طلبت رسمياً الانضمام إلى المجموعة، التي تضم كل من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال «سوكلال» في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، إن «بريكس»ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و 3 يونيو لمناقشة توسيع المجموعة، مشيراً إلى أن 13 دولة طلبت رسمياً الانضمام، و6 دول طلبت بشكل غير رسمي.

وأوضح أن «السعودية وإيران من بين الدول التي طلبت الانضمام رسمياً»، مضيفاً: «ومن بين الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام، كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا، وواحدة من غرب إفريقيا».

وأضاف سفير جنوب إفريقيا في «بريكس»: «تعتزم المجموعة، اعتماد قرارها هذا العام بشأن قبول أعضاء جدد، فضلاً عن تحديد المعايير التي سيتعين على الدول الراغبة في الانضمام للتحالف تلبيتها، ومن بينها السعودية ومصر، ودول أخرى تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف».

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن بلاده تدعم انضمام السعودية إلى مجموعة «بريكس»، مشيداً كثيراً بخطط المملكة لتنويع اقتصادها، وبمكانتها الرائدة في الأسواق النفطية.

ومنذ تشكيلها باسم «بريك» في عام 2006، أضافت المجموعة عضواً جديداً واحداً فقط، هو جنوب إفريقيا، وذلك في عام 2010.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مجموعة «بريكس»، ستناقش مبادرة لتدشين «عملة موحدة» بين الدول الأعضاء، خلال القمة المقرر عقدها في جنوب إفريقيا.