القرار النهائي.. تفاصيل رد #ميسي على عرض #الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي النهائي بشأن عرض الهلال والانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وارتبط اسم ميسي في وقتٍ سابق باللعب مع الهلال وسط محاولات قوية من باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ميسي رفض عرض الهلال بشكل نهائي وقرر البقاء في الملاعب الأوروبية.

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني لم يحصل على أي عرض من جانب برشلونة، فيما يخص عودته لصفوف الفريق.

وأكدت أن ميسي لا يملك في الوقت الحالي سوى عرضًا واحدًا من باريس سان جيرمان والمتمثل في تجديد عقده.