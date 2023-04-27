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وصول طائرتين تحملان رعايا عالقين في #السودان.. والعائدون يحملون العلم السعودي: «نشكر المملكة» (فيديو) #عاجل

27 أبريل 2023 · < 1 minute

وصلت طائرتان تحملان على متنهما مجموعة من رعايا الدول العالقين في السودان، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة.

وتم استقبال العائدين بترحاب كبير، وتسكينهم في مقار إقامة بشكل مؤقت، لحين إجلائهم إلى بلدانهم.

ورفع العائدون علم المملكة تقديراً لجهودها في إنقاذ أرواحهم، قائلين: «نشكر السعودية».

وردت قيادات عسكرية استقبلت العائدين: «هذا واجبنا.. هذا أقل واجب نقدمه لكم.. أنتوا أخواننا وبقية الدول أصدقائنا، وهذا أقل واجب نقدمه لأخواننا وأصدقائنا».

 

 

 

 

 

 

 