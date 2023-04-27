ماجستير ودكتوراه… #جامعة_القصيم تعلن مواعيد التقديم لبرامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة القصيم موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» للعام الجامعي المقبل 1445هـ.

وأوضحت الجامعة أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 / 10 / 1444هـ، حتى يوم السبت 30 / 10 / 1444هـ، تستقبل عمادة الدراسات العليا طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج، إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية في الجامعات.

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لتشمل 83 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها : 19 برنامجًا في الدكتوراه، و 64 برنامجًا للماجستير.

وحددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، ويمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط: «https://gsd.qu.edu.sa/content/p/389».