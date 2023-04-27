ثقة وتحدي.. مدافع #الهلال يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة #أوراوا

يرفض محمد البريك مدافع الهلال التحجج بالإرهاق من ضغط المباريات قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا ريدز الياباني

ويحل أوراوا ضيفا على الهلال في مباراة الذهاب يوم السبت المقبل بالسعودية

وقال البريك في تصريحات عبر رويترز: "اعتدنا على الجدول المزدحم بالمباريات كل موسم. الإرهاق ليس مشكلة. نحن نعرف واجباتنا وكيف نعتني بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا دائما للتعافي".

وأضاف "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا عندما خضنا الكثير من المباريات، لكن بمجرد عودة جميع لاعبينا المصابين أظهرنا الوجه الحقيقي للهلال أمام النصر والاتحاد".

مباراة الذهاب ستكون الثامنة والأخيرة للهلال في شهر أبريل الجاري، بعدما لعب مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وتابع "خبرتنا ستساعدنا. لكننا نواجه منافسا شرسا سيجعل الأمور صعبة. ستكون هذه تجربتي الثالثة في النهائي ضد أوراوا ونعلم أنهم لن يجعلوا الأمور سهلة ولكني أتمنى أن ننجح في التتويج".