تباين مؤشرات #بورصات_الخليج بفعل مخاوف الركود

تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، في غمرة مخاوف من ركود في الولايات المتحدة، مع اقتناص المؤشر السعودي ست جلسات من المكاسب.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من زيادة إنفاق المستهلكين ومن المتوقع أن يصبح النشاط أكثر اعتدالا مع انتشار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع عن كثب تحركات سياسة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما يكشف المنطقة على إجراءات التشديد النقدي التي يتبعها أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة، وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا 0.8 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، حقق مؤشر الشركات البارزة زيادة بنسبة اثنين بالمئة بفضل مكاسب واسعة النطاق مع تحقيق البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك في البلاد، مكاسب بلغت 1.9 بالمئة.