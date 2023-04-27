من مختلف الجنسيات.. وصول سفينة #جلالة_الملك_الرياض وعلى متنها 200 عائد من #السودان (فيديو) #عاجل

وصلت سفينة «جلالة الملك الرياض» إلى جدة، وعلى متنها عشرات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

ووصلت سفينة «جلالة الملك الرياض» إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، تقل على متنها 200 شخص من جنسيات مختلفة، كانوا موجودين في السودان.

وصباح اليوم، انطلقت سفينة «جلالة الملك الجبيل» من جدة إلى بورتسودان، لإجلاء الرعايا الراغبين من هناك.

كما وصلت طائرتان تحملان على متنهما 185 شخصاً من جنسيات مختلفة من رعايا الدول العالقين في السودان، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة، صباح أمس الأربعاء، سفينة إجلاء قادمة من السودان تحمل على متنها 1687 شخصاً بينهم 13 مواطناً، في أكبر عملية لنقل الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء.