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حرس الحدود بعسير يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدِّر

متابعات - الوئام
27 أبريل 2023 · < 1 minute
حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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