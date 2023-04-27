حرس الحدود بعسير يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدِّر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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