القبض على عصابة مخدرات في #تبوك بحيازتهم أسلحة نارية

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك عن القبض على (4) متهمين مسلحين لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة واتخاذ منزلهم

المجهز كاملا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرا لإخفائها، ونتج عن ذلك ضبط (12,800) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(9)

كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ

مالي.