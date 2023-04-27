الاتحاد يخطف فوزا مثيرا أمام #الشباب في #دوري_روشن

حقق فريق الاتحاد فوزًا مثيرًا أمام نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في قمة مواجهات الجولة 24 من منافسات دوري روشن بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

شهدت بداية الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي من حسان تمبكتي مدافع الشباب على عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء لينجح الأخير في تسجيل الهدف الأول لفريقه مع الدقيقة السابعة.

واصل الاتحاد خطورته على مرمى الشباب وكاد حمدالله أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد أن راوغ حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك إلا أن مدافع الشباب نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى لتستمر النتيجة 1-0 لصالح الاتحاد.

وفي الدقيقة 68 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الشباب ليتمكن كريستيان جوانكا من تعادل النتيجة وتصبح النتيجة 1-1.

شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بين الطرفين حيث أضاع الشباب فرصة التقدم بعد أن اضاع آرون سالم ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الوقت الضائع اشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه زكريا هوساوي لاعب الاتحاد بعد البصق على حسين القحطاني لاعب الشباب ويكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الاتحاد عقب مراجعة تقنية الفيديو بعد إعاقة من كريخوفياك لاعب الشباب لعبد الرزاق حمد الله والذي نجح في إضافة الهدف الثاني القاتل ويخطف ثلاث نقاط غالية للاتحاد.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 59 بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة بالمركز الثالث