مقتل 3 طيارين بالجيش الأمريكي في حادث تحطم مروحيتين بولاية #ألاسكا

لقى 3 طيارين أمريكيين مصرعهم في حادث تحطم مروحيتين هجوميتين تابعتين للجيش الأمريكي وسط ألاسكا، أثناء عودتهما من مهمة تدريبية.

وأعلن الجيش أن الطائرتين تحطمتا عقب مشاركتهما في تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر- وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"-.

وأفاد بيان للفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأمريكي، أن المروحيتين من طراز "أباتشي" وتحطمتا قرب هيلي في ألاسكا، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث مماثل أواخر مارس، حين تحطمت مروحيتان من طراز "بلاك هوك" خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الـ9 الذين كانوا على متنيهما.