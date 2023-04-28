في عملية إجلاء جديدة.. “#الخارجية”: وصول 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة إلى #جدة

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن وصول 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة قادمة من السودان إلى جدة، على متن السفينة الملك "مكة".

وأوضحت في بيان أصدرته قائلة: "استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة - أيدها الله - في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت أن الرعايا من الجنسيات التالية : (باكستان، وفلسطين وتايلند وموريتانيا، وسيريلانكا والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، واستراليا وسوريا).

وأشارت إلى أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً ( 119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).