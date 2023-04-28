أول رد من “#الغذاء_والدواء” على مقطع تصنيع المشروبات الغازية من  قشور #الحشرات #عاجل

كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما يتم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن تصنيع المشروبات الغازية من مسحوق قشور الحشرات.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين بهذا الشأن، أنه لا يسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية الموجودة بأسواق المملكة.

وأوضحت أن اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة.

وكان أحد المغردين قد أعاد تغريد مقطع يشير إلى أن بعض المشروبات الغازية يتم تصنيعها من مادة الكيتين المستخلصة من قشور الحشرات، مما تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وتلف في البنكرياس.