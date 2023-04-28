لمواجهة #أمريكا.. #روسيا تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها بـ #آسيا_الوسطى

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة: إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى لمواجهة جهود أمريكية لتعزيز حضورها في المنطقة.

وتملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن وكالة الإعلام الروسية الحكومية نقلت عن شويجو قوله: إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المقام في الهند.

وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى"، موضحًا أن واشنطن تسعى إلى إلحاق الهزيمة بروسيا استراتيجيا في أوكرانيا.