فيديو.. رعايا الدول القادمين من #السودان يسجدون لله شكرًا بعد وصولهم إلى #جدة

أقدم عدد من رعايا الدول القادمين من السودان، على السجود لله شكرًا، بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وذلك لشعورهم بالأمن والأمان.

ووصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة).

وتم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً "119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية".

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة - أيدها الله - في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.