قصر #جمع_التبرعات على المنشآت السعودية بعد الحصول على ترخيص رسمي #عاجل

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي شملت حظر قصر جمع التبرعات على المنشآت السعودية بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.

وجاء في التعليمات، حظر قبول الإيداعات أو الحوالات من خارج المملكة إلا بموافقة رسمية، ومنع الأفراد من جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مع استيفاء كافة الشروط.

ويشترط على المنشأة المرخص لها إيجاد رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، وتحديد قيمة التبرع المستهدف.

للاطلاع على تفاصيل التعليمات، رجاء زيارة الرابط التالي:

https://uqn.gov.sa/?p=23042