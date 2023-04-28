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#حرس_الحدود يواصل تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من #السودان

28 أبريل 2023 · < 1 minute

يواصل حرس الحدود السعودي مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من جمهورية السودان مواطنين أو رعايا أجنبية ممن سهلت لهم حكومة المملكة الإجلاء من السودان ومغادرتهم إلى بلدانهم بكل أمن
وسلام.
وسخّر حرس الحدود إمكاناته المادية والتقنية والبشرية كافة لخدمة العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، وتسهيل دخول وانتقال العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء، إضافة إلى تنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء، وفق اختصاص كل جهة.
يأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء، بإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري .