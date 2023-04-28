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مدني #جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي جازان
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الأخبار المحلية
مدني #جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي جازان
متابعات - الوئام
28 أبريل 2023
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أعلن الدفاع المدني في جازان انتشال شخص غرق في مجرى سيل بوادي جازان.
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