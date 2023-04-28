الأرصاد تحذر 9 مناطق: أمطار ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان والشرقية والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة، وأتربة مثارة، مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العرضيات والطائف أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد القنفذة والليث أمطارًا غزيرة حتى الساعة الثانية من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.