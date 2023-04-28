الأرصاد تحذر 9 مناطق: أمطار ورياح شديدة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة، وأتربة مثارة، مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العرضيات والطائف أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد القنفذة والليث أمطارًا غزيرة حتى الساعة الثانية من صباح السبت.