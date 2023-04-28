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شرطة #جدة تقبض على سوداني بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر

28 أبريل 2023 · < 1 minute

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية "السودانية"، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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