شرطة #جدة تقبض على سوداني بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية "السودانية"، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.