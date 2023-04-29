ضبط أكثر من 10 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 29 / 9 / 1444 هـ الموافق 20 / 4 / 2023 م حتى 6 / 10 / 1444هـ الموافق 26 / 4 / 2023 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، 10606 مخالفين، منهم 5620 مخالفًا لنظام الإقامة، و3825 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1161 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1087 شخصًا، (25%) منهم يمنيو الجنسية، و74% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 29 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23206 وافدين مخالفين، منهم 19566 رجلاً، و3640 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 14576 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2812 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 3254 مخالفًا.

وحذرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.