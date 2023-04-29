الموعد والقنوات الناقلة لمباراة #الهلال أمام #أوراوا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة قوية ومرتقبة مع نظيره الياباني أوراوا ريدز، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

تُقام مباراة الهلال وأوراوا على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير على نظيره الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

تنطلق مباراة الهلال وأوراوا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المنتظر أن تنقل أحداث مباراة الهلال وأوراوا عبر فضائيات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.