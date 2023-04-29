شركات توصيل الطرود تُسلم أكثر من 14 مليون شحنة للمستفيدين خلال #رمضان

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تجاوز عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بـ 56% مقارنةً بالعام الماضي.

وتلقّت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة.

كما عملت الهيئة مع شركات الشحن على رفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام، والمحافظة على سرية معلومات الشحنات، وحمايتها من التعدي عليها، والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.

وأهابت الهيئة بجميع الشركات المرخصة والناقلين، الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، داعية جميع الراغبين إلى الاستفادة من خدمات النقل.

وتسعد الهيئة باستقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929، أو زيارة الموقع الإلكتروني «tga.gov.sa».