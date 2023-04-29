الأخبار الإقتصادية

شركات توصيل الطرود تُسلم أكثر من 14 مليون شحنة للمستفيدين خلال #رمضان

29 أبريل 2023 · < 1 minute
Woman hand accepting a delivery of boxes from deliveryman

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تجاوز عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بـ 56% مقارنةً بالعام الماضي.

وتلقّت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة.

كما عملت الهيئة مع شركات الشحن على رفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام، والمحافظة على سرية معلومات الشحنات، وحمايتها من التعدي عليها، والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.

وأهابت الهيئة بجميع الشركات المرخصة والناقلين، الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، داعية جميع الراغبين إلى الاستفادة من خدمات النقل.

وتسعد الهيئة باستقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929، أو زيارة الموقع الإلكتروني «tga.gov.sa».

 