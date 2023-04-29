وفد الاتحاد الآسيوي يختتم زيارته التفقدية لمرافق المملكة لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026 #السعودية

بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زيارته إلى مدينة الرياض؛ للاطلاع على استعدادات ملف السعودية المترشح لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيّدات 2026 تحت عنوان معًا لأجل آسيا إذ يهدف ملف السعودية 2026 إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم النسائية في قارّة آسيا، تُسهم في تنمية كرة القدم على مستوى قارّة آسيا بشكلٍ عام وعلى مستوى المنطقة بشكلٍ خاص.

واطلع الوفد خلال زيارته التي استمرت 3 أيام على عدَدٍ من الملاعب المختلفة المرشحة لاستضافة البطولة بمدينتي الرياض وجدّة.

وأكّدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرئيس التنفيذي لملف السعودية 2026 لمياء بن بهيّان أنّ الزّيارة حقّقت أهدافها في هذه المرحلة.

وقالت: هذه الزيارة تمّت جدولتها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ مسبق، وهي ضمن البرنامج الزّمني لكل الملفات المترشحة لاستضافة البطولة، وهي امتدادٌ لما قدّمناه في ملف طلب الاستضافة، إذ رأى الوفد ما نعِدُ به قارّة آسيا على أرض الواقع، ونحنُ مؤمنون برؤيتنا التي شرحناها بشكلٍ أوسع عن الطريقة التي نسعى من خلالها إلى تنظيم البطولة والنّمو بمسيرة كرة القدم النسائية في آسيا والمنطقة.

وأضافت بن بهيّان: تحظى الرياضة النسائية بشكلٍ عام وكرة القدم بشكلٍ خاص بدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وهذا الدعم تجسّد في النّمو السريع الذي نشهده منذ اليوم الأول لتأسيس كرة القدم النسائية، وهُوَ أمرٌ نسعى إلى أن يمتد ليشمل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نعدها بأن تكون تجربتهم لا مثيل لها في السعودية 2026، وأن نمضي معًا لأجل مستقبل آسيا.

الجدير ذكره أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدّم بملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2026 في ديسمبر الماضي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتضمّن الملف مقترح إقامة البطولة بمدينتي الرياض وجدّة، وذلك على ملاعب استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد نادي الشباب واستاد الأول بارك (الرياض)، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة).