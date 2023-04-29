بسبب نقص الغذاء.. وفاة 3 أطفال داخل دار أيتام في #السودان

كشفت منظمة حقوقية سودانية عن كارثة في دار رعاية أولية للأطفال اليتامى، تسببت في وفاة 3 أطفال من نزلاء الدار، إثر الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الدولة الشقيقة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن رئيس منظمة «حاضرين»، إن وفاة الأطفال الثلاثة جاءت نتيجة نقص الإمدادات الغذائية.

وأضاف: «هناك أوضاع مأساوية تواجه أطفال دور الرعاية بسبب نقص الكوادر الطبية والأموال»، مشيراً إلى أن معدل الصرف لليوم الواحد يبلغ مليار جنيه.