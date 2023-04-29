إخماد حريق في مردم نفايات بلدية بمدينة الجبيل الصناعية #عاجل

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم السبت، نشوب حريق في إحدى خلايا المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية في مدينة الجبيل الصناعية، مؤكدة أننه تم إخماده.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه "عند الساعة ١٢:٠٠ م من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٨ م، نشب حريق في إحدى خلايا المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية بمدينة الجبيل الصناعية".

وأضافت: "باشر كل من الدفاع المدني وإدارة الأمن الصناعي والسلامة وقسم الاطفاء وإدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل موقع الحدث، لإخماد الحريق، بدعم من مقاولي الهيئة الملكية الذين يقومون بتوفير المعدات اللازمة لذلك"، مشيرة إلى أن حجم نطاق بلغ 200 * 700 متر.

وبينت أنه تمت مباشرة مكافحة الحريق بعدد من الإطفائيات وصهاريج المياه، بالاضافة إلى معدات الدفاع المدني، ومعدات إدارة الخدمات البينية.

وأكدت أنه "تم بحمد الله إخماد الحريق صبيحة هذا اليوم السبت، وتبقى تصاعد الأدخنة والحرارة الداخلية في الخلية، وجاري العمل على تبريد المنطقة وإيقاف تصاعد الأدخنة لعزل مسبب الإشتعال الأساسي لها، إضافة إلى عمل الفريق البيئي الخاص بالهيئة الملكية على مدار الساعة في أخذ القراءات من محطات الرصد البيئية الثابتة والمتحركة، للتأكد من عدم تجاوز الأدخنة والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية، وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية".

وتابعت: "هذه القراءات لا تشير إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية، على الرغم من وجود بعض الروائح المزعجة المستمرة جراء الأدخنة المتصاعدة".

واختتمت"وتؤكد الهيئة الملكية حرصها على سلامة وصحة سكان المدينة، وفي حال وجود تطورات أخرى سيتم اصدار بيان إلحاقي بذلك".