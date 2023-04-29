مصر تدعو مواطنيها في #السودان إلى مغادرة قاعدة “وادي سيدنا” في أقرب فرصة

دعت مصر رعاياها في السودان إلى مغادرة قاعدة وادي سيدنا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وكشفت مصر عن انتهاء عمليات إجلاء المصريين من قاعدة "وادي سيدنا" نظرًا للعديد من الاعتبارات، منها الأمني، مؤكدةً استمرارها عبر 3 نقاط أخرى تم الإعلان عنها سابقًا.

وناشدت وزارة الخارجية، المصريين الموجودين داخل القاعدة السودانية التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي حددتها سابقًا من أجل إجلائهم، وعدم الالتفات لأي دعوات أخرى.

وقالت في بيان: "على المتواجدين حاليًا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".

وأوضحت أن نقاط تجمع المصريين المتاحة لإجلائهم من السودان هي: “­قنصلية مصر العامة في بورتسودان، ومعبري قسطل وأرقين (إجلاء بري)”.