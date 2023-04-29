الجيش_السوداني يطالب سكان #الخرطوم بالبقاء في المنازل وبعيدا عن النوافذ

طالب الجيش السوداني، سكان الخرطوم بالبقاء في المنازل وبعيدا عن النوافذ، وسط معارك عنيفة بين قواته وقوات الدعم السريع.

وتدخل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الأسبوع الثالث، وسط في اختراق الهدنة التي تم تجدد كل فترة.

وطالبت قوى الحرية والتغيير السوداني، بوقف الهجمات التي تتم داخل الأحياء السكنية، قائلة في تصريحات لقناة “العربية”: “يجب وقف استهداف المرافق الصحية والتعليمية”.

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة، إن نحو 75 ألفاً نزحوا داخلياً بسبب القتال في الخرطوم وولايات النيل الأزرق وشمال كردفان، بالإضافة إلى منطقة دارفور بغرب البلاد.