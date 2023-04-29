شيرين_عبدالوهاب: “صعبان عليا نفسي”.. والجمهور: “اسكتي”

الفنانة شيرين عبدالوهاب أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك عقب سقوطها على المسرح خلال حفلتها الأخيرة في دبي.

سقوط المطربة المصرية على المسرح ليس الأول، كما ذكرت الفنانة نفسها خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى الحفلة، إذ قالت: “أكيد الوقعة دي حصلت قبل كدا مع فنانين كتير لكن أنا صعبان عليّ نفسي”.

وعبرت شيرين عبدالوهاب عن انزعاجها وغضبها من رود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “الإصابات إحنا متعودين عليها.. جسمنا نحس، لكن أكيد في ناس هتجودها على السوشيال ميديا، وهتعملها سلوموشن”.

وكشفت الفنانة التي عرفت بإثارة الأزمات خلال الفترة الأخيرة من خاصة حياتها الخاصة مع زوجها المطرب المصري حسام حبيب، عن ذهابها إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على نفسها.

جمهور شيرين عبدالوهاب قابل تصريحاتها بالغضب الشديد، بسبب الأزمات التي مرت بها، رغم دعمه لها عندما انفصلت عن زوجها حسام حبيب، لكن عودتها مرة أخرى إليه جعلهم لا يتعاطفون معها، وطالبوها بعدم الإدلاء بأي تصريحات والسكوت حتى لا تورط نفسها في مشكلات جديدة.

شيرين تعي جيدا أن الكثير من الجمهور لا يؤيدها في قراراتها وهو ما كشفت عنه بتصريحها: “ناس هتجودها على السوشيال ميديا”.

الفنان نور محمد، انتقد هجوم الجمهور على شيرين عبدالوهاب، وقال في تدوينة على “فيسبوك”: “الست فرحانة إنها رجعت تغني مع جمهورها.. الناس اللي بتتفرج فرحانة بيها وبصوتها.. فجأة اتكعبلت... اه والنبي اتكعبلت (مكانتش سكرانة) ووقعت... لا اتكعبلت”.

وأضاف: “وهنا بدأت الطعنات الفلسفية والآراء المتعمقة الوجودية ودعوى سقوط النجوم من أعالي المجد المركزي وذهاب موهبة السماء ادراج الرياح الموسمية... وكلام كدة بالصلاة عالنبي آخر بزرميط... والموضوع كله (إن بس الست اتكعبلت)”.