مُعلناً اقتراب موعد الزفاف.. #ولي_العهد الأردني يكشف كيف تعرف على خطيبته #السعودية #عاجل رجوة آل سيف

كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن أن موعد زفافه على خطيبته السعودية رجوة آل سيف اقترب، متحدثاً عن الطريقة التي تعرفا فيها على بعض.

ورد ولي العهد الأردني الأمير الحسين على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير في منتدى "تواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، كيف تعرف على خطيبته رجوة خالد آل سيف، ليقول: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة.. وكان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".

وأكد ولي العهد بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.