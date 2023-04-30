“#السعودية كانت أملنا الوحيد”.. إيرانية تكشف تفاصيل مساعدات #المملكة للرعايا الإيرانيين خلال إجلائهم من #السودان #عاجل

كشفت امرأة إيرانية تفاصيل تقديم المملكة العربية السعودية الدعم والمساعدة للرعايا الإيرانيين من أجل إجلائهم من السودان إلى جدة.

وقالت في لقاء مع "الإخبارية" اليوم الأحد، إن الوضع كان في السودان خطير جدا ولا يعلم أحد كيف يفعل ، إذ لا توجد سفارة لإيران في الخرطوم.

وأضافت: "الرعايا في السودان كانوا يبحثون عن أي مساعدة ولما سمعوا بأن المملكة تقدم مساعدة للرعايا الأجانب في السودان وتقوم بإجلائهم كانت هي الأمل الوحيد في المغادرة".

وتابعت : "كنا خائفون من الموت هناك في السودان.. وبعد عملية الإجلاء نشعر الآن بالأمان بعد وصول جدة.. وتمكنا من النوم أخيرا في أحد الفنادق.. ولدينا الآن القدرة والطاقة للمغادرة إلى طهران".