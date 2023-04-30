“#بايدن” يسخر من “#ماسك” بسبب الإذاعة الوطنية الأمريكية.. ما الأمر؟

سخر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، من القدرات التجارية للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، لافتا إلى أنه في حالة شراءه للإذاعة الوطنية الأمريكية ستكون الطريقة الأفضل لاندثارها.

وقال "بايدن" خلال خطابه في حفل الاستقبال السنوي لجمعية المراسلين في البيت الأبيض: "أعشق الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، ولكن لا يحب الجميع الإذاعة الوطنية العامة، فقد غرد إيلون ماسك بأنه يجب وقف تمويلها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أفضل طريقة لإخفاء الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية هي أن يشتريها إيلون ماسك".

وأعلنت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، في وقت سابق، إن مدونتها الصغيرة على موقع «تويتر» لن يتم تحديثها بعد الآن بسبب وصفها بأنها وسائل إعلام أمريكية موالية للحكومة.