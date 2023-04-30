مصادرة 6 أطنان خضروات خلال حملة على الباعة الجائلين في جدة

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الخضروات، ضمن حملة الرقابة الميدانية لزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وجهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وقال رئيس بلدية المطار الفرعية، فهد سعد الزهراني، إن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة، ضمن الحملات التي تنفذها لرصد ومنع انتشار البيع العشوائي في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، وأسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات جرى استخدامها لممارسة البيع العشوائي، وإزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

وتنفذ أمانة جدة حملات عديدة على المواقع التي يتواجد فيها البيع العشوائي، وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات.