بقيمة 9.5 مليار ريال.. تسليم 29 مشروعًا في المدينة الجامعية بـ #عسير

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، انتهاء مشروعات المدينة الجامعية بجامعة الملك خالد بالقرعاء وجاهزيتها للتدشين.

وشهِد سمّوه - بحضور مُمثلي هيئة كفاءة الإنفاق، والمركز الوطني للتخصيص وفريق التدخل الخدماتي - تسليم 29 مشروعًا من قِبل الإدارة العامة للمشروعات بالجامعة إلى الإدارة العامة للمرافق بالجامعة بتكلفة إجمالية تجاوزت تسعة مليارات وخمسمائة مليون ريال.

واشتملت المشروعات المنتهية أعمالها على مجمع الخدمات المركزي p1 ، ونفق الخدمات الرئيسي ومجمع الخدمات المركزي p2 ، ومحطة تحويل الكهرباء الشمالية والمدينة الرياضية وكلية طب الطالبات و المرافق متعددة الأدوار -المرحلة الأولى ومركز المؤتمرات الطبي ونفق الخدمات الفرعي - المرحلة الثالثة والمباني الإدارية -المرحلة الثالثة ونفق الخدمات الفرعي -المرحلة الأولى ونفق الخدمات الفرعي -المرحلة الثانية ومحطة الكهرباء الجنوبية والمجمع الأكاديمي -المرحلة الأولى والمدينة الطبية -المرحلة الثانية.

كما شملت شبكة الطرق الداخلية ومحطة معالجة الصرف الصحي وملحقاتها وإنشاء الطرق الداخلية وشبكة المرافق وأعمال الرصف والسفلتة والطريق الشمالي والشرقي وتأثيث المرحلة الأولى والمخطط العام وتنسيق الموقع والأسوار والبوابات للمدينة الجامعية وسكن الممرضات -المرحلة الأولى وسكن الممرضات -المرحلة الثانية ومبنى المواقف متعدد الأدوار وأعمال الموقع العام لإسكان الطلاب و الطالبات والعقد التكميلي للمرحلة الأولى وإسكان الطلاب والطالبات -المرحلة الأولى وتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول.