50% إنجازًا في تطوير المنطقة المحيطة بـ #قلعة_زعبل_التراثية بـ #سكاكا

أكد أمين أمانة المنطقة م.عاطف الشرعان، إنجاز 50% من مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية في مدينة سكاكا، موضحًا أن قيمة المشروع تقدر بـ 8378600 ريال.

وبيّن أن المشروع عبارة عن تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية، مُشيراً إلى استخدام حجر من بيئة المنطقة "حجر دومة الجندل" في أرصفة المشاة.

و تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية في مدينة سكاكا، مؤكداً أهميته، لا سيما أنه يجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره.

وتجوّل سموه بعد ذلك في المشروع، مُبيناً حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أصالة المنطقة وتطويرها، مؤكداً الدعم غير المحدود من قبل الدولة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة الاهتمام والعناية بالمقتنيات والمواقع الأثرية بالمنطقة والمحافظة عليها، منوّهاً بما تزخر به المنطقة من مواقع تراثية مميزة، والتي من خلالها يتم تفعيل الأنشطة والبرامج التي تمثل المنطقة وهويتها العمرانية.

وحّث سموه على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات البلدية بمنهجية ومهنية عالية لتحقيق أهداف ومستهدفات رؤية السعودية 2030.