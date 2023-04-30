توتر ومصافحة ومكالمات تهنئة.. #صور من داخل #البيت_الأبيض تُظهر متابعة #أوباما وفريقه لعملية قتل #بن_لادن #عاجل

حصلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على صور حصرية من المكتبة الرئاسية للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، توثق الأجواء داخل البيت الأبيض، خلال الغارة الجوية التي قتلت زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن، في الأول من مايو 2011.

وأظهرت الصور التي حصلت عليها الصحيفة بعد طلب بناء على قانون «حرية المعلومات»، حالة ملحوظة من التوتر على وجهي «أوباما»، ونائبه وقتها جو بايدن، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وبحسب الصور، كان موجوداً في اللحظة ذاتها، وزير الدفاع آنذاك بوب غيتس، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكبار مساعدي «أوباما»، وهم يشاهدون الغارة وقت حدوثها.

كما أظهرت الصور «أوباما» وهو يشاهد باهتمام ويطرح الأسئلة، وعندما وردت أنباء عن نجاح الغارة الجوية، صافح وزير دفاعه «غيتس».

وظهر أيضاً وهو يجري مكالمات لإخبار الرؤساء السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون وقادة العالم الآخرين.

كما بينت صور له ولفريقه يعملون على الخطاب، الذي كان سيلقيه في وقت متأخر من تلك الليلة.