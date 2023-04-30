السودان.. الشرطة: #البنك_المركزي «سليم» والحريق المتداول قديم

نفت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، ما تردد عن اندلاع حريق في البنك المركزي ، مؤكدة أن البنك المركزي سليم وأن الحريق الذي تم تداوله هو حريق قديم لأحد اأرع البنك.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في منشور أورده على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم: إن قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع للشرطة خرجت إلى الميدان أمس لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب.

وأوضح أن من يقومون على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون، نافيا ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع للأمن الشعبي.