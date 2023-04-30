إنتر_ميلان يقلب الطاولة على #لاتسيو بثلاثية في #الدوري_الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا قاتًلا على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإيطالي.

سيطر فريق الإنتر على مجريات الأمور أمام لاتسيو مع بداية أحداث الشوط الأول لخطف هدف مبكر، وفى الدقيقة 25 أحرز هنريك مخيتاريان الهدف الأول لصالح إنتر ميلان أمام لاتسيو ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.

وبعدها تقدم لفريق لاتسيو على إنتر ميلان فيليبي أندرسون فى الدقيقة 30 من عمر أحداث الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق الإنتر من ضغطه الهجومي على مرمي لاتسيو من أجل تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 78، خطف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لصالح إنتر ميلان داخل شباك لاتسيو.

وفي الدقيقة 83، سجل روبن جوسينس الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان أمام لاتسيو، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النيراتزوري.

وفي الوقت الضائع، أحرز لاوتارو مارتينيز ثانِ أهدافه وثالث أهداف الإنتر أمام لاتسيو في المباراة.

ظلت المباراة سجالا بين إنتر ميلان ولاتسيو، حتي صافرة النهاية بفوز النيراتزوري 3-1 وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلي النقطة 57 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 61 في الوصافة خلفًا لنابولي المتصدر برصيد 78 نقطة.