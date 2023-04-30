انطلاق الاختبارات الوطنية #نافس في 21 ألف مدرسة.. الأحد المقبل #عاجل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس»، خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق هذه الاختبارات، التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس «نافس»، بالتعاون مع وزارة التعليم، على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة، تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة، على أن يتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتم إعداد الاختبارات وفْق أطُرٍ مرجعيَّةٍ مُعْتمَدةٍ في مجالات التعلّم للمواد الرئيسة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتطبق على طلبة صفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، وتعَدُّ هذه الاختبارات أحد المتطلَّبات الرئيسة لتحسين وتجويد التعليم؛ وترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية 3 مراحل تعليمية، وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.

ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي، يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين، لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، بالتعاون مع وزارة التعليم وعناصر منظومة التعليم العام كافة.

وتعدُ الاختبارات وفقًا لنواتج التعلّم المشتقّة من المعايير الوطنية لمناهج التعليم، والمعايير الدولية لهذه المواد، مع مراعاة معايير اختبارات الدراسات الدولية المختلفة.

كما تتوافق اختبارات «نافس» مع مناهج التعليم العام في القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتمثل نواتج التعلّم المحصلة النهائية لما يفترض أن يعرفه الطالب ويفهمه ويستطيع القيام به في المجالات المستهدفة بنهاية كل مرحلة تعليمية.

وتقدم اختبارات «نافس» باللغة العربية، وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس العالمية، وتطبَّقُ سنويًّا على جميع طلاب الصفوف المستهدفة في كل مدرسة، وهي اختبارات ورقية ورقمية على طلبة الصفوف المستهدفة في مدارس المملكة بالمناطق كافة.

وسيصاحب تطبيق الاختبار مجموعة من الاستبانات المصممة علميًّا، بغرض توفير معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل العلمي والممارسات التعليمية، وتتمثل في استبانة الطالب التي تأتي مع نموذج الاختبار المقدم للطالب، ورقيًّا ورقميًّا، وتعبأ بعد أداء الاختبار مباشرة، واستبانة ولي أمر الطالب، واستبانة مدير المدرسة، وكذلك استبانة معلم القراءة ومعلم الرياضيات ومعلم العلوم، وهي استبانات رقمية تقدم عبر منصة الهيئة.

وتشمل عوامل نجاح تطبيق هذه الاختبارات دعم المطبقين وتسهيل عملهم بكل ما يلزم لضمان تنفيذ الاختبارات في المدارس بالجودة المطلوبة، وتعاون مديري المدارس، ومعلمي الصفوف المستهدفة، وأولياء الأمور في تعبئة الاستبانات، وحث الطلبة على الأداء الذي يوضح المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي في يوم الاختبار.

وتأتي الاختبارات الوطنية «نافس» استنادًا إلى تنظيم الهيئة المحدد لاختصاصاتها ومنها: بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام.

كما ستتيح الهيئة نتائج الاختبارات الوطنية المفصلة في بطاقة خاصة بذلك لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم، مع نشر النتائج العامة في مؤشر «ترتيب».