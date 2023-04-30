وصول طائرة إجلاء جديدة من السودان إلى #جدة وعلى متنها 135 راكباً من #الهند (فيديو)

وصلت طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، قادمة من السودان، في أحدث محطات الجهود السعودية لإجلاء رعايا الدول من البلد الشقيق الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحملت الطائرة التي وصلت إلى جدة قبل قليل على متنها، 135 راكبا من رعايا الهند.

وبحسب مراسل قناة «الإخبارية»، احتاج 3 من رعايا الهند العائدين إلى عناية طبية عاجلة، تم تقديمها إليهم بالفعل في قاعدة الملك عبد الله الجوية.