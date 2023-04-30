مانشستر_سيتي يواصل صحوته بالفوز على #فولهام في #الدوري_الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على نظيره فولهام، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ومن خلال عرضية من جريليش إلى رياض الذي مررها إلى ألفاريز ويتعرض لعرقلة ويقوم حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول في مرمى فولهام، بالدقيقة الثانية من المباراة عن طريق إيرلينج هالاند، من خلال ركلة جزاء.

ومن خلال عرضية من جريليش من الجهة اليسرى لألفاريز الذي مررها إلى محرز ويسدد بقوة ولكن حكم المباراة يحتسب تسلل.

وفي الدقيقة "27"، العارضة تتصدى للهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة من جريليش من داخل منطقة الجزاء.

ومن خلال تمريرة من ألفاريز، في الدقيقة "32"، إلى جريليش في الجهة اليسرى الذي راوغ الدفاع وسددها في يد لينو.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثاني، في الدقيقة "37"، بعد تسديدة رائعة من ألفاريز من على حدود منطقة الجزاء.

ومن خلال اختراق رائع وتمريرة من رياض محرز إلى جوندوجان الذي سددها ولكن لينو يتصدى للكرة.

وعرضية أرضية رائعة من جاك جريليش من الجهة اليسرى إلى هالاند الذي سددها بقوة ولكن لينو يتصدى للكرة ويخرجها لركنية.

ومن خلال فرصة جديدة لمانشستر سيتي بعدما وصلت الكرة إلى ألفاريز داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة، ولينو يواصل التصدي.

وعلى مدار مجريات المباراة، تمكن إيدرسون من التصدي للكرة قبل أن يسدد فينيسيوس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة "73" من عمر اللقاء، محاولة جديدة لمانشستر سيتي بعد عدة تمريرات بالرأس تصل إلى رودريجو الذي سددها سهلة في يد لينو.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز العاشر بالدوري برصيد 45 نقطة.