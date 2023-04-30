نيوكاسل_يونايتد يقسو على #ساوثهامبتون بثلاثية في #الدوري_الإنجليزي

قلّب نيوكاسل يونايتد الطاولة على ساوثهامبتون، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب "سانت جيمس بارك" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة، حيث فاز نيوكاسل بنتيجة 3-1.

كان ساوثهامبتون قد تقدم بهدف ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وتمكن نيوكاسل من تسجيل هدف التعادل عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 54، قبل أن يحرز ثيو والكوت الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 79.

ونجح كالوم ويلسون في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لكتيبة إيدي هاو في الدقيقة 81.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز العشرين.