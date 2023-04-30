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تعليق الدراسة في جامعة #بيشة الإثنين بسبب الأحوال الجوية
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الأخبار المحلية
تعليق الدراسة في جامعة #بيشة الإثنين بسبب الأحوال الجوية
30 أبريل 2023
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أعلنت جامعة بيشة، تعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين بسبب الأحوال الجوية.
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