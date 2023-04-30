الأخبار المحلية

تعليق الدراسة في جامعة #بيشة الإثنين بسبب الأحوال الجوية

30 أبريل 2023 · < 1 minute

أعلنت جامعة بيشة، تعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين بسبب الأحوال الجوية.